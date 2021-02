A metamorfose de James com Ancelotti

Tendo lutado para conquistar um espaço no Real Madrid e no Bayern de Munique, James decidiu fazer as malas para tentar recuperar sua melhor versão sob as ordens de um velho conhecido, Carlo Ancelotti.

O colombiano tinha a firme convicção de que com o italiano poderia voltar a ser quem era e foi para o Everton sem hesitar. O tempo provou parcialmente que ele estava certo, embora as lesões tenham diminuído o ritmo do jogador.

James não conseguiu estar em vários jogos importantes da temporada e isso tem sido notado pelo time 'toffee'. Os números falam por si: cinco gols e oito assistências após 21 jogos.

Aos poucos, Tiago vai se aproximando daquele Tiago que deslumbrava no campo e Ancelotti está mais do que encantado. Neste sábado, o meio-campista deu um presente para Richarlison.

Em apenas 61 minutos, o colombiano mostrou que é o encarregado de mexer os pauzinhos no Everton e é um dos culpados de que o Everton voltou tenha vencido em Anfield 22 anos depois.

Apesar de estar no olho do furacão, o jogador sempre respondeu para calar as críticas. Freddy Rincón criticou o jogador ferozmente alguns dias atrás e James não fez nada além de mostrar sua classe em campo.