Não acontecia desde 1999: Everton brilha e vence em Anfield!

O clássico inglês começava sob pressão mesmo antes da bola rolar. As duas equipes vinham em sexto (Liverpool) e sétimo (Everton) lugar, acumulando um bom tempo sem ver a vitória no placar.

O jogo começou bastante intenso e com um Everton inspirado, já que o placar foi aberto com menos de 3 minutos de jogo: Richarlison recebeu de James na cara do gol, apareceu sozinho e chutou cruzado rasteiro para o fundo do gol.

Os 'reds' buscaram a reação e conseguiram mais posse de bola, mas não conseguiam chegar como queria. Era um jogo com uma marcação bastante intensa e quase sem espaços para buscar infiltrações.

Foi então a vez do questionado Pickford brilhar e amenizar a forte pressão dos 'reds' em duas grandes defesas. Primeiro, em sobra de bola, Henderson acertou uma linda bomba de 1ª no canto e Pickford fez uma linda defesa. Logo em seguida, Arnold soltou uma bomba e o goleiro pulou para desviar com a ponta dos dedos.

Depois disso, o Liverpool foi baixando seu ritmo e viu Henderson, um de seus grandes nomes sentir uma dor na coxa que o impediu de continuar jogando e sua situação se complicou ainda mais.

E se de um lado, Pichford brlihava, foi a vez de Alisson mostrar que as críticas não o afetam: um cruzamento fulminante de Digne levou à cabeçada de Coleman sozinho na área pequena bem no canto, mas o brasileiro fez uma bela defesa.

Depois disso, o jogo voltou a um ritmo com poucos espaços para jogadas perigosas e um 1º tempo que chegou ao fim com um resultado importante para os de Ancelotti.

Para a 2ª metade, o início foi de domínio absoluto do Liverpool. Primeiro, Arnold chegou em linha de fundo, cruzou na pequena área e a bola foi desviada. Logo depois,

Mané recebe cruzamento, cabeceia na marca do pênalti, mas manda por cima do gol. Um minuto depois, houve uma tabelinha de Robertson e Mané na área, que recebe e tem chute bloqueado por Keane no último instante.

A pressão 'red' estava tanta que, aos 53 minutos, a posse de bola já estava em 88% para os de Klopp.

Porém, o Everton foi conseguindo recuperar fôlego graças às mudanças feitas por Ancelotti, colocando Sigurdsson e Calvert-Lewin.

Na chance mais perigosa do Liverpool antes dos 70 minutos, Pickford apareceu novamente para garantir a vitória parcial de sua equipe: Firmino acionou Shaqiri na área, que toca para Salah na pequena área, mas Pickford acaba crescendo e fazendo uma bela defesa.

O Liverpool voltou a ter mais posse de bola, mas com pouco espaço para atacar e viu um rápido contra-ataque do Everton complicar as coisas: Richarlison acionou Calvert-Lewin na cara do gol, ele desvia e Alisson faz uma bela defesa. Porém, na sobra da defesa, Alexander-Arnold meteu o pé e derrubou Calvert, Pênalti marcado. E então, Sigurdsson sorriu. O jogador bateu no canto e fez o 2º gol de seu clube.

Foi um balde d'água fria para os 'reds', que tentaram diminuir logo em seguida com Firmino, que fez uma bela jogada, se livrou de 3 e chutou cruzado da entrada da área, a bola tirou tinta da trave. E já nos acréscimos do jogo, Wijnaldum soltou uma bomba da entrada da área e Pickford brilhou mais uma vez e afastou com a ponta dos dedos qualquer chance do Liverpool de marcar.

A vitória foi histórica para os de Ancelotti, que quebram esse tabu e vencem em Anfield 22 anos depois. O Liverpool não perdia para o Everton há 23 jogos, era o seu maior carrasco. O que Klopp pode fazer para ressuscitar seu time?