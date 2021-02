James dá assistência para Richarlison abrir o placar contra o Liverpool

O Everton, somando 37 pontos e ocupando o sétimo lugar da Premier League, visitou o Liverpool (6º com 40 pontos) neste sábado podendo igualar os pontos do time de Klopp em caso de vitória.

E a equipe de Carlo Ancelotti não demorou para balançar as redes adversárias no Anfield, com uma jogada que teve 'sangue latino' na assistência e no gol.

O lance aconteceu quando o cronômetro marcava apenas 2 minutos e teve origem com o colombiano James Rodríguez dando um belo passe para deixar Richarlison na cara do gol.

O brasileiro apareceu sozinho nas costas da zaga e deu um toque para dominar deixando a bola dentro da área. No segundo toque, o atacante da camisa 7 mandou um chute cruzado e rasteiro para superar o goleiro Alisson.

Aos 23 anos, Richarlison vive sua terceira temporada no Everton e soma 38 gols e oito assistências em 103 jogos, sendo titular 97 vezes. James Rodríguez (29 anos) tem cinco gols e sete assistências nos 20 jogos (18 titularidades) desta sua primeira temporada no clube inglês.