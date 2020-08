A milionária renovação que Aubameyang está prestes a assinar

Os rumores colocavam Aubameyang fora do Arsenal, mas agora tudo indica que ele continuará no Emirates e com um novo contrato milionário.

O atual vínculo do atacante com os 'gunners' chega ao final em 2021, mas de acordo com o 'Daily Mail' uma ampliação por mais três temporadas é iminente.

Para segurar o gabonês, o Arsenal terá que desembolsar uma grande quantia. O atacante será o jogador mais bem pago do elenco 'gunner' com um aumento salarial de três milhões e meio, passando a receber 14,5 milhões por temporada, aponta a citada fonte.

O Arsenal não poupará esforços para renovar com a sua grande estrela e jogador de confiança do treinador Mikel Arteta.