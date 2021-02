A MLS prevê uma perda de 1 bilhão de dólares em 2021

O comissário da liga americana (MLS), Don Garber, concedeu uma entrevista coletiva onde explicou o planejamento da competição e revelou perdas financeiras.

“Se prevê perdas muito próximas de US$ 1 bilhão, se não US$ 1 bilhão, do que temos falado. Quando você não tem torcedores durante a maior parte da sua temporada, é apenas matemática pura", disse Garber.

"Dito isto, nossos proprietários têm estado muito, muito concentrados durante um longo período de tempo para construir uma liga. Mas seus recursos não são ilimitados. Temos que impulsionar a receita. Temos que pensar em novas formas de abordar nossos negócios”, completou.