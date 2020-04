A noite em que João Félix 'nasceu'

Está completando um ano da 'apresentação' de João Félix ao mundo, após várias semanas chamando a atenção no futebol português. O Eintracht foi a vítima do jovem atacante, apesar de que o time alemão se classificou na partida de volta ao ganhar por 2 a 0.

João Félix marcou de pênalti, de chute de fora da área e com a bola rolando dentro dela. Uma exibição de uma variedade de recursos do hoje jogador do Atlético, que celebrou o aniversário daquela atuação com 'hat-trick' na Europa League.

"Que noite que foi", comemorou João, que se tornou com esse jogo o jogador mais jovem a fazer um 'hat-trick' na competição (com 19 anos, cinco meses e um dia).

Semanas depois, o atacante seria contratado pelo Atlético de Madrid por um valor recorde de 126 milhões de euros.