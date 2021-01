A Premier League observa Diagne

A janela de mercado continua aberta. Os clubes procuram por possíveis reforços para enfrentarem essa complicada temporada. E o WBA está em busca de uma atacante.

A solução poderia estar no futebol turco. De acordo com a 'Sky Sports' o West Bromwich Albion estuda a contratação de Mbaye Diagne, que tem contrato com o Galatasaray até junho de 2023.

Até aqui na temporada, Diagne balançou as redes 11 vezes em 18 jogos. Uma marca que faz a equipe da Premier pensar em uma oferta firma pelo atacante.