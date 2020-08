A primeira opção do United caso Sancho não chegar

O Manchester United voltou da paralisação por conta do coronavírus melhorando seus resultados e confirmando que podem chegar a ser uma equipe mais do que potente. Tanto é que estão na próxima Liga dos Campeões e é uma oportunidade que não quis deixar escapar ao time inglês.

Com Pogba no comando, já que parece que ele vai ficar, a diretoria quer trazer uma pérola como Jadon Sancho, embora pareça que o Borussia não vai dar o braço para torcer. Uma oferta de 88 milhões de euros saiu dos escritórios de Old Trafford, um valor que não chega aos 120 milhões pedidos no Signal Iduna Park.

Diante de problemas para chegar a um acordo, o 'Daily Mail' revelou o nome do outro jogador que protagoniza o 'Plano B', e esse é Kingsley Coman.

A equipe da Premier entende que Coman seria outro grande reforço para o seu ataque, já que ele é um jogador rápido, habilidoso, jovem e experiente, que casaria muito bem com as ideias de Solskjaer. Na temporada passada, jogou 35 jogos, com sete gols e cinco assistências.

No Bayern, ele tem contrato até 2023, mas a diferença é que seu preço não é tão alto quanto o de Jadon Sancho e, além disso, a chegada de Leroy Sané fará com que seus minutos sejam reduzidos um pouco porque o ex-do City era um desejo de faz meses.

O United continuará esperando para ver se consegue desbloquear a contratação de Jadon Sancho antes de iniciar outra operação com o jogador que trabalharia para esquecer seu interesse pelo Borussia.