A relação entre Messi e Newell's Old Boys

Leo Messi só tem um amor na Argentina: o Newell's. Em mais de uma oportunidade, o craque garantiu que gostaria de vestir a camisa rubro-negra antes do final da sua carreira. Claro que é um sonho recíproco.

"Se Messi deixar o Barcelona, jogará aqui, no Newell's. Não tenho contato com ele, não gostaria de incomodar, mas tenho certeza disso", disse recentemente Cristian D'Amico, vice-presidente do clube argentino.

D'Amico pode pedir ajuda ao presidente da AFA, Claudio Tapia. "Pode nos ajudar, ele é muito amigo de Messi", revelou o cartola do clube de Santa Fé ao 'Sport'.

O próprio craque não esconde. "Cada vez tenho mais certeza de o Barcelona será meu único lugar na Europa", disse o camisa 10 'culé'. Entretanto, confessou o desejo de atuar pelo Newell's da Argentina: "Na Argentina eu só jogaria no Newell's, mesmo que fossem 6 meses, fiquei com o gostinho de jogar no Coloso", disse o jogador em 2018.

A saída de Leo Messi do Barcelona é uma situação impensável. O argentino está feliz em Barcelona, mas tem a opção de terminar o seu contrato ano a ano.

