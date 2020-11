A resposta de Arteta a Özil: "Dei todas as oportunidades que pude"

Mesut Özil não tem espaço no Arsenal. Com o passar do tempo isso vai ficando mais claro. Mikel Arteta, treinador do conjunto 'gunner' foi perguntado sobre isso antes da partida contra o Rapid Viena pela Europa League.

O treinador acredita que atuou corretamente. "Minha consciência está muito tranquila, fui muito justo com ele. Teve as mesmas oportunidades que os demais. Me deixa triste ter que deixá-lo fora da lista, isso nunca é agradável, mas tenho que escolher", explicou.

No entanto, chegou a reconhecer que, de alguma forma, falhou com o alemão. "Meu trabalho é tirar o melhor de cada jogador e, nesse sentido, eu falhei", continuou.

"Assumo toda a responsabilidade. Sua ausência na equipe não nada a ver com o seu comportamento, nem com a redução salarial. Foi um decisão minha. Tento ser justo com ele e com o resto", disse.

Özil acusou o Arsenal de ser 'desleal'. E Arteta comentou a situação. "As suas palavras não me surpreenderam. Obviamente eu prefiro falar essas coisas cara a cara', finalizou.