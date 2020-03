A Roma quer Mariano na próxima janela

A Roma precisa de um novo atacante para a próxima temporada. E Mariano Díaz precisa de um clube onde tenha minutos em campo, algo que não acontece no Real Madrid. A intenção dos italianos, de acordo com o 'Defensa Central' é unir o útil ao agradável.

Por isso, o clube tentará mais uma vez a contratação do dominicano. Sabendo disso, o Real não pretende facilitar as coisas. O jogador também é outro que precisa ser convencido, já que tem o sonho de brilhar no Bernabéu.

No último clássico contra o Barcelona, a estrela do atacante brilhou assim que ele entrou em campo. Momento que serviu para ele ganhar confiança e seguir trabalhando duro em busca do seu espaço no time de Zidane.

Os números de Mariano na temporada são bem pobres. Foram apenas 4 jogos disputados e apenas um gol marcado em 65 minutos em campo.