O Campeonato Brasileiro 2020 chega ao fim nessa quinta-feira, quando saberemos se o título dessa complicada temporada vai para o Rio de Janeiro ou Porto Alegre.

O Flamengo assumiu a liderança na última rodada ao vencer o Inter por 2 a 1 e pode ser bicampeão brasileiro se vencer o São Paulo ou caso os colorados tropecem contra o Corinthians.

Como BeSoccer PT não poderia ficar de fora dessa grande festa do Brasileirão, elaboramos com base nos dados de BeSoccer Pro, o nosso laboratório de estatísticas, aquela que seria a Seleção do Campeonato Brasileiro 2020.

Sem clubismo, sem achismo, sem preferências pessoais. A nossa lista é única e exclusivamente pautada por dados! Você pode se surpreender e até não concordar, mas os dados não mentem. Confira:

Goleiro: Jean (Atlético-GO)

Jean foi um dos destaques do Dragão nessa edição do Campeonato Brasileiro. O goleiro chegou ao time de Marcelo Cabo no início da temporada por empréstimo do São Paulo, para onde deve voltar. Até aqui, vestiu a camisa do Atlético em 40 oportunidades e sofreu 47 gols. Ajudou a equipe a garantir uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.

Lateral-direito: Isla (Flamengo)

O jogador de 32 anos foi a aposta da diretoria rubro-negra para substituir Rafinha. Com uma longa experiência e passagens por clubes como Udinese, Juventus, Olympique de Marseilla e Fenerbahçe, Isla chegou ao Fla e esteve presente em 33 jogos na temporada, marcando dois gols e dando cinco assistências.

Zagueiro: Iago Maidana (Sport)

Maidana é um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro. O zagueiro foi peça fundamental no time comandado por Jair Ventura, que conseguiu manter o Sport na elite do futebol brasileiro. Na atual temporada, o defensor marcou seis gols e deu uma assistência em 35 jogos, somando 3100 minutos em campo.

Zagueiro: Cuesta (Internacional)

O argentino Víctor Cuesta é o 'xerifão' da zaga do Inter. O zagueiro esteve presente em 55 jogos nessa temporada, marcou um gol e deu uma assistência. Mas a sua principal colaboração é na sólidez defensiva do colorado que ao lado do Palmeiras tem a zaga menos vazada da competição.

Lateral-esquerdo: Guilherme Arana (Atlético-MG)

Arana trocou Sevilha por Belo Horizonte e não tem motivos para se arrepender. O lateral vestiu a camisa do Galo em 46 jogos nessa temporada, marcando cinco gols e dando oito assistências. A boa campanha do time de Sampaoli no Brasileirão passa pelos seus pés.

Meia: Edenílson (Internacional)

É um dos pilares do time do Internacional, um verdadeiro termômetro. No Inter desde a temporada 16/17, Edenílson tem moral de capitão. Na atual temporada foram 53 jogos, nove gols marcados e seis assistências. Um desempenho que ajudou a colocar os colorados na briga pelo título até a última rodada do Brasileirão.

Meia: Vina (Ceará)

O Ceará garantiu uma vaga na próxima edição da Sul-Americana e em certa altura do Brasileirão chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores. A boa campanha do Vozão na competição fez a estrela de Vina brilhar! Foram 53 jogos com a camisa do Ceará, 23 gols marcados e 11 assistências em 4.444 minutos em campo.

Meia: Raul (RB Bragantino)

O meia do time de Bragança Paulista vai acumulando pretendentes a cada rodada. Raul, desperta o interesse de alguns gigantes do Brasil, mas o projeto do Massa Bruta visa o longo prazo. Com a camisa do RB Bragantino foram dois gols e três assistências em 29 partidas.

Atacante: Marinho (Santos)

Marinho é um dos grandes nomes do Santos e do futebol brasileiro na atualidade. O camisa '11' da Vila fez uma temporada espetacular, ajudando a equipe a chegar até a final da Libertadores. Até aqui, 43 jogos com a camisa do 'Peixe', 24 gols na temporada e oito assistências.

Atacante: Claudinho (RB Bragantino)

Se o RB Bragantino vai participar da próxima edição da Sul-Americana isso tem muito a ver com o desempenho de Claudinho! O camisa ''10' do Massa Bruta é a grande revelação do Campeonato. Na atual temporada foram 49 jogos, 19 gols marcados e seis assistências.

Atacante: Luciano (São Paulo)

Luciano é o artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O time do Morumbi, que chegou a liderar grande parte da competição, atravessou um momento complicado quando não pôde contar com o seu goleador. Na atual temporada foram 37 jogos, 20 gols marcados e sete assistências.