A separação entre Müller e a Alemanha é total

Uma centena de partidas oficiais e 38 gols são as cifras de Thomas Müller vestindo a camisa da Seleção Alemã. O atacante de 30 anos é uma referência em seu país.

Mas parece que o relacionamento do atacante do Bayern de Munique com a 'Mannschaft' teria terminado. Oliver Bierhoff confirmou o que Joachim Löw já havia anunciado há alguns meses.

O treinador prefere dar oportunidade aos jovens jogadores, muito embora não seja descartado convocar alguns veteranos para ajudá-los.

Por isso, muito se falou sobre o retorno de Müller à Seleção, mas as declarações de Bierhoff, diretor de esportes da Alemanha, a 'Kicker' terminaram com todas as ilusões.

"Estou muito feliz por Thomas. Seu desempenho é excelente, mas Joachim Löw tomou uma decisão clara. Os jogadores que participaram das últimas convocações convenceram e têm a confiança do treinador. Jogi tomou um novo caminho. Foi uma situação difícil e ele quer dar confiança aos jovens", explicou.