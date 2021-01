A tensão interna no PSG

Estes são tempos difíceis no Paris Saint-Germain. Antes do final de 2020, vários meios de comunicação franceses já especulavam sobre a demissão de Tuchel por suas discrepâncias com Leonardo.

O diretor brasileiro não hesitou em demitir o alemão, que atuou por duas temporadas e meia, com um total de 127 partidas, sendo 95 vitórias, 12 empates e 20 derrotas. O técnico conquistou duas Ligue 1, uma Copa da França, uma Copa da Liga e duas Supercopas Francesas.

Pochettino ocupou o seu lugar e não parece que as coisas tenham se ajeitado internamente. Segundo o jornal 'Libération', Leonardo e Al-Khelaïfi têm um relacionamento ruim e mal podem se ver.

A informação destaca que existem diferenças entre os dois, embora ambos estejam trabalhando para consertar a situação para o bem do PSG. Fala-se de uma reunião no Catar para ajustar algumas questões.