'ABC': Agente de De Ligt quer vê-lo no Real Madrid

Os grandes da Europa já sabem o que é lidar com um jogador de Mino Raiola. O agente rebelde sempre está interessado em forçar transferências ou situações estranhas para levar seu cliente a outro clube ou a um novo status salarial.

Segundo o jornal 'ABC', Raiola agora deseja que Matthijs De Ligt jogue no Real Madrid. Ele está na Juventus há menos de um ano, mas seu desempenho não foi como esperado após o que havia sido visto com a camisa do Ajax.

A idéia de Raiola é aproveitar que Sergio Ramos está avançando para a reta final da carreira e oferecer o zagueiro, que é cotado como um dos mais promissores na função.

Ao mesmo tempo, o agente precisa lidar com outro assunto importante em breve com o Real Madrid: a possível renovação do empréstimo de Alphonse Areola.

O jogador emprestado pelo PSG teve um desempenho irregular, com partidas espetaculares e outras abaixo do nível esperado. Resta saber se o Real Madrid está definitivamente apostando em Lunin como substituto de Courtois ou pensando em um novo empréstimo de Areola.