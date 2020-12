Abel Braga vai continuar no Inter até o fim do Brasileirão?

Durante a última semana houve muita especulação sobre a possibilidade do jogo entre Inter e Bahia, pelo Brasileirão, ser o último de Abel Braga no comando do Colorado. O time do Rio Grande do Sul venceu o confronto, mas a situação de Abel continua um verdadeiro mistério no clube.

Em entrevista coletiva após o duelo, o veterano treinador reiterou sua vontade de seguir até o fim do contrato, em dezembro de 2021, mas afirmou que não sabia o que aconteceria.

"Falei com o presidente ontem, foi um papo legal. Vamos ver amanhã, depois de amanhã, daqui a pouco... Agora vamos pensar no grande resultado que tivemos. Conversamos por aproximadamente meia hora. Eles expuseram o que pensam, eu expus meu ponto de vista. Ele (presidente) sabe o que eu penso. Faltou definir. Pedi a ele que as coisas fossem definidas depois do jogo", falou Braga.