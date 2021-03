Abel Ferreira comenta ausência de Luan na decisão da Copa do Brasil

Hoje é dia de final! O Palmeiras recebe o Grêmio nesse domingo para decidir quem levanta a taça da Copa do Brasil.

No jogo de ida, o verdão venceu por 1 a 0 e larga em vantagem. O time de Abel Ferreira saiu na frente com Gustavo Gómez e sofreu para segurar a pressão gaúcha após a expulsão de Luan.

Em entrevista coletiva prévia ao jogo, o treinador alviverde falou sobre a ausência do zagueiro na final.

"Luan é um jogador com história no clube, grande jogador. Vocês são dramáticos aqui, colam rótulos aos jogadores, mas temos que conviver com isso. Nessa liga precisa ser muito forte mentalmente, ouvir quem temos que ouvir. Falo que eles tem que ser equilibrados. O Luan é alguém que nós admiramos, que ajudou o Palmeiras, ganhou uma libertadores, luta para ser melhor. Ninguém é perfeito, mas tem que ter o espirito para melhorar. Estamos para nos ajudar", disse o treinador.

"Pena não ter o Luan, mas com certeza vai entrar um jogador como sempre fez. Já disse que não temos titulares, a equipe é titular e quem entrar amanhã vai estar com vontade de levantar mais um troféu com a ajuda de todo o elenco, porque é assim que conseguimos competir, com união", completou.

Confira o que disse Abel Ferreira antes da final da Copa do Brasil!