"Me comprometo com trabalho qualificado e mentalidade vencedora", diz Abel Ferreira

O Palmeiras tem duas finais de copa pela frente. Primeiro a Libertadores contra o Santos e logo a Copa do Brasil contra o Grêmio, mas antes disso o alviverde tem os compromissos pelo Brasileirão.

Abel Ferreira, treinador da equipe, falou sobre como a equipe vai se comportar nesses momentos decisivos.

“Temos que nos perguntar: ‘O que nos trouxe até aqui?’. Precisamos continuar a fazer as mesmas coisas e a mesma rotina. Temos que redobrar o foco e a concentração, deixar de lado tudo o que acontece em volta e focar no trabalho. Quando cheguei ao Palmeiras, falei sobre essa pergunta. Não prometi títulos também, as únicas coisas que me comprometi são o trabalho qualificado e a mentalidade vencedora. É isso que me comprometo com os meus jogadores e é isso que vamos fazer, seja onde for ou contra quem for", disse o treinador em entrevista coletiva.

Confira no vídeo acima o que disse o treinador do Palmeiras!