O Palmeiras deixou a casa do São Paulo com empate em 1 a 1, que deixa o time de Abel Ferreira com 36 pontos na sexta posição da tabela.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico do Verdão, que contou como será a reta final do Brasileirão para o time que tem prioridade para as finais da Copa do Brasil contra o Grêmio.