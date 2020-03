Abril, mês chave para o futuro de Higuaín

Gonzalo Higuaín sabe que pode estar diante de um dos últimos grandes contratos de sua carreira esportiva. O jogador tem 32 anos e ainda falta uma temporada de contrato pela frente, tempo perfeito para tratar sua futura saída ou sua renovação.

O treinador Maurizio Sarri apoia o compromisso de Higuaín, mas tudo depende do que o clube espera e deseja dele no próximo curso, sobre tudo com o que pode acontecer no mercado de verão.

Segundo 'Corriere dello Sport', a Juventus teria previsto analizar a situação do atacante com seu representante, Nicolás Higuaín, no próximo mês de abril.

Até o momento, Gonzalo Higuaín conta com um salário de sete milhões e meio de euros por temporada, uma quantidade que, certamente, terá que ser negociada. Nos últimos días, o argentino foi especulado no Athletic embora Alkorta tenha descartados os rumores no 'El Transistor'.

Nesta temporada, Higuaín já disputou 33 partidas, 22 como titular nos quais marcou oito gols e deu nove assistências.