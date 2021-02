"Aconselho que Ibra encerre a sua carreira no Milan"

Silvio Berusconi foi o proprietário do Milan desde 1986 até 2017 e agora é o dono do Monza, equipe da Serie B. O empresário nunca escondeu as suas cores 'rossoneri' e em declarações a 'Sky Sports' voltou a demonstrar todo o seu amor ao clube com um conselho a principal estrela: Ibrahimovic.

"Acredito que Ibra deveria encerrar a sua incrível carreira no mais alto nível e o aconselho a fazer isso no Milan", disse o ex-Primeiro Ministro italiano.

"Vi alguns jogos da Inter nos últimos meses e torci por eles. Como cidadão de Milão, gosto que a Inter tenha bons resultados. Mas no clássico sempre estarei com o Milan", completou.

Berlusconi finalizou a entrevista falando sobre o Monza. "Acredito que precisa de um sistema tático diferente ao que tem agora. Balotelli precisa de mais apoio, mas assistências. Também temos que defender melhor", concluiu.