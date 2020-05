"Acredito que se respeitarmos as medidas impostas, vamos conseguir", diz Casemiro

Casemiro se mostrou otimista com a possibilidade do retorno do Campeonato Espanhol. Na Espanha, ainda não existe uma data definida, mas se fala no dia 12 de junho.

"É um passo muito importante não só para o futebol, mas também para a sociedade, servindo para demonstrar e ensinar as pessoas aquilo de que somos capazes. Não é apenas jogar futebol, é também sermos cívicos na rua. Acredito que se respeitarmos as medidas impostas, vamos conseguir", disse a 'Real Madrid TV'.

O Real Madrid terminou nesse sábado a sua primeira semana de treinamentos, após dois meses de paralisação devido a pandemia do coronavírus.

"Foi importante o trabalho em casa e fizemos tudo aquilo que o clube e a equipe técnica nos transmitiu. Estamos trabalhando bem e neste retorno aos treinos se nota- que os jogadores trabalharam em casa. Mantivemos os níveis físicos e isso é refletido no gramado", disse.

É um tempo de solidariedade, destacou Casemiro: "Procurei ajudar o máximo possível as pessoas neste momento tão difícil que estamos atravessando. Não fui apenas eu, mas também os outros jogadores e o Real Madrid, e isso é o mais importante. Procurei também obter um sorriso das pessoas nesse momento complicado".