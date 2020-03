Agente de Özil garante que ele não deixará o Arsenal

Özil é um dos jogadores que, apesar de sua qualidade, não conseguem ter regularidade em seu jogo. Daqueles que podem decidir uma partida e sumir nos próximos cinco jogos. Por isso, a torcida do Arsenal vem perdendo os encantos por ele.

Esse era um dos motivos pelo qual fala-se sobre uma possível saída do clube. Porém, as últimas declarações do agente do meia-atacante afastam essa possibilidade.

"Ele ainda tem mais ou menos um ano e meio de contrato pela frente e ficará até o final da temporada, não há nenhuma possibilidade dele sair", garantiu ele.

A chegada de Arteta não acalmou o clima nos Emirates e foi especulado inclusive uma revolução no time com importantes saídas como as de Aubameyang, Lacazette e o próprio Özil.