Agente de Sané confirma interesse do Bayern

A assinatura da Leroy Sané pelo Bayern, quase certa para este 2020, pode ser complicada pela crise do coronavírus.

As equipes terão que avaliar suas despesas em milímetros e o jogador poderá ter que continuar no Manchester City ou ir para outro grande que tenha superado melhor a pandemia.

Falando ao 'Sport Bild', no entanto, seu agente queria insistir que o Bayern é uma das prioridades do Sané: "O interesse do Bayern não é segredo. É o único clube na Alemanha em que Leroy acredita que pode continuar sua carreira. Lá ele teria tudo para vencer a Champions, seu grande objetivo".

Damir Smoljan reconheceu, sim, que a assinatura pelos bávaros não é um fato. "Outros clubes da elite europeia também nos perguntaram sobre a situação de Leroy", acrescentou o representante.

Antes da paralisação do futebol devido ao coronavírus, Leroy Sané havia jogado com o time juvenil do Manchester City, então ele parecia ter se recuperado de uma lesão grave. Se o futebol recomeçar, será uma importante 'contratação' de Pep Guardiola para a resolução da Liga dos Campeões.