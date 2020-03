Agente de Ter Stegen e Abidal se encontram: renovação até 2027?

A renovação de Marc-André Ter Stegen com o Barcelona está se aproximando. Segundo 'Mundo Deportivo', o goleiro alemão, com contrato até 2022, deverá prolongar seu vínculo por mais quatro ou cinco anos.

A informação do jornal espanhol conta que houve uma reunião entre o agente do goleiro, Gerd Vom Bruch, e o secretário técnico do clube, Eric Abidal, para tentar chegar a um acordo.

Aparentemente, o alemão não está facilitando as coisas. De acordo com 'MD', as dúvidas que Ter Stegen chegou a ter sobre o comprometimento de seus colegas com o projeto do clube estão complicando as negociações.

Tudo isso se soma ao interesse demonstrado por equipes como Juventus, Bayern de Munique e Chelsea na contratação do experiente goleiro de 28 anos, que já acumula seis temporadas no Camp Nou.

Apesar de tudo, as negociações estão progredindo pouco a pouco para fechar sua renovação o mais rápido possível, pois parece que finalmente os interesses chegaram a um ponto em comum.