Agentes de Lautaro já estão em Barcelona, diz jornal

As últimas notícias da imprensa italiana indicam uma aproximação entre Lautaro Martínez e Barcelona. Os agentes do atacante já estariam na capital catalã.

Segundo informação publicada por 'Corriere dello Sport', os representantes desembarcaram neste fim de semana para negociar a transferência do argentino com a diretoria do Camp Nou.

Enquanto Lautaro veria com bons olhos a ideia de jogar com Messi no Barcelona, Antonio Conte, técnico da Inter de Milão, encara essa possibilidade como uma grande perda para a temporada 2020-21.

O jornal italiano afirma que o próximo destino dos agentes é Milão, onde pretendem conversar novamente com a diretoria 'nerazzurri' para tentar concretizar o negócio.

O jogador de 23 anos tem contrato válido até 2023 e é o grande desejo de Ronald Koeman para substituir Luis Suárez em um projeto renovado.