Cheio de desfalques, Manchester City enfrenta o Olympique de Marselha

Pep Guardiola falou sobre o excesso de desfalques do Manchester City na véspera do confronto contra o Olympique de Marseille, marcado para esta terça-feira e válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21.

Sergio Agüero, que recém havia retornado de lesão, voltou a ter problema físico no último sábado e vai ficar de fora, pelo menos, no jogo contra os franceses. No entanto, não está descartada a necessidade de estar afastado durante um mês. Com isso, o técnico fica sem seus dois principais jogadores de frente.

"Sergio não está aqui, foi muscular. Se você fica fora quatro ou cinco meses com um problema no joelho, tem esse risco", explicou o técnico durante entrevista concedida já em solo francês.

A lista de lesões do time inglês se provou longa nesta temporada. Além de Agüero e Jesus, De Bruyne, Laporte, Aké, Fernandinho, Gundogan, Mahrez, Stones, Mendy e Zinchenko estiveram ausentes.

De Bruyne já está voltando do departamento médico, assim como Aymeric. Guardiola falou sobre eles e citou ainda as situações de Nahan Aki, Mendy e Gabriel Jesus, que seguem sem condições de atuar.

"Kevin voltou agora, jogou alguns minutos contra o West Ham. Aymeric voltou, Nathan está perto e Gabriel falta uma semana, dez dias. O restante vai ficar mais duas ou três semanas, Sergio e Mendy", disse Guardiola.

O treinador ainda revelou que desejava a contratação de um novo atacante. "O clube fez o que pôde. Queríamos reinvestir no time. Nosso time é muito jovem", iniciou.

"Quando você decide comprar um atacante, eles precisam estar no nível de Gabriel Jesus e Sergio. Mas não dá pode pagar. Essa é a realidade. Não estou dizendo que o clube não quis fazer. Eles querem fazer o time o mais forte possível, mas pensamos que Sergio estaria retornando e não esperávamos a lesão de Gabriel", completou o técnico.

