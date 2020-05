Agüero virou streamer e Messi quis ajudá-lo... mas não deu muito certo!

A pandemia igualou muitos jogadores de futebol, geralmente em outro estrato social, ao resto dos mortais. A Twitch, que é uma plataforma de transmissão de jogos (entre outros), surpreendeu na semana passada com a chegada de Kun Agüero. O argentino começou com outras transmissões de vídeo game e decidiu criar seu próprio canal.

O argentino, fã de FIFA, grava a si mesmo ao jogar e demonstra sua naturalidade ao conversar com seus seguidores. Foi uma ótimo notícia para seus torcedores.

Tornando-se um regular na plataforma, em uma das noites, Leo Messi, um bom amigo dele, veio cumprimentá-lo. A situação logo se tornou engraçada, já que Leo, o melhor do planeta com a bola nos pés, mostrou que ainda não entende muito de Twitch.

Leo quis deixar uma mensagem para Agüero, mas teve que esperar para fazê-lo: "Leo me disse: 'Não consigo te mandar mensagem até que passem 10 minutos", disse Kun.

Kun brincou ao vivo e reconheceu que Messi o chamou de "velho" quando descobriu que estava na Twitch: "Isso é para todas as crianças e para os velhos, certo?"

As situações engraçadas entre os dois argentinos não param por aí. Leo Messi deixou uma mensagem para o jogador do Manchester City e, como o atacante tem muitos seguidores, ele não foi capaz de lê-lo: "O chat está indo muito rápido e não sei se poderei ler você".

Antes de partir, Leo deixou uma pequena pérola que desagradará os fãs da FIFA e encantará os fãs do Pro Evolution Soccer: "Fique aí com o PES".

E Agüero explicou a seus seguidores que Messi já estava indo dormir: "Vá dormir, é tarde. Digam tchau para Leíto, que ele vai dormir. Digam boa noite".

Depois que o jogador do Barça dormiu, Kun explicou como surgiu a chegada de Messi ao seu bate-papo no Twitch: "Vocês ficaram surpreso que Leo estivesse no bate-papo? Ele estava me perguntando e eu disse: 'Agora vejo você'. Imagino ele entrando no chat e sem saber o que fazer... ".