Aguirre foi expulso por "imitar o som do apito"

As pessoas presentes no Camp Nou estranharam quando o árbitro Martínez Munuera se dirigiu até Javier Aguirre, treinador do Leganés, com o cartão vermelho na mão.

Na súmula da partida, o árbitro registrou que o treinador foi expulso por "imitar o som do apito com a intenção de confundir os jogadores, sendo advertido previamente".

Durante vários lances da partida foi possível escutar um som muito parecido ao apito do árbitro, sem saber exatamente da onde vinha.

Assim, Javier Aguirre seguramente ficará de fora do importante duelo contra o Mallorca nessa sexta-feira e, talvez, pegue mais um jogo de suspensão a depender do Comitê de Competição.