Aït-Nouri está definitivamente descartado pelo Barça

Havia dúvidas sobre o Barcelona insistir em Aït-Nouri ou não, mas o 'Mundo Deportivo' garante que a equipe definitivamente não está mais na agenda 'culé'. Ele é um lateral-esquerdo de 19 anos que joga no Angers e cujo valor de mercado é de 10,1 milhões de euros.

A razão pela qual os catalães decidiram descartá-lo é que ele é economicamente inatingível. Já ficou claro pela boca do presidente do Olympique de Lyon que não havia dinheiro nem para fazer uma oferta pelo Memphis Depay, por isso é plausível.

Isso tem algo a ver com a chegada iminente de Dest? Não. O futuro ex-jogador do Ajax atua pela lateral direita, enquanto o franco-argelino desce pela esquerda. Jordi Alba, portanto, ganha força para se salvar do crivo de Koeman.

Aït-Nouri, isso sim, aparecerá novamente na órbita do Barcelona no futuro. É uma das promessas mais brilhantes do mundo. O ProFootballDB, o laboratório de dados do BeSoccer, já colocou a lupa nele e o analisou junto com outros jogadores de futebol que são cotados para aparecer nas capas mais cedo ou mais tarde.