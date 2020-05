Ajax coloca um preço em Tagliafico por conta de interesse do Atlético

No Metropolitano, eles procuram por lateral-esquerdo. Eles não querem que, como aconteceu nos últimos tempos, seja Saúl quem ocupe um cargo que não lhe corresponda.

Um dos favoritos para ocupar o cargo, afirmam os holandeses, seria Nicolás Tagliafico. O zagueiro do Ajax já esteve relacionado ao Atlético de Madrid em outras ocasiões. De fato, o jogador admitiu que havia contatos com a entidade 'colchonera', embora no final esse interesse não tenha se concretizado.

Agora, seu nome teria retornado à agenda vermelha e branca. Mas no Ajax eles não planejam dar o jogador de presente.

Segundo a imprensa holandesa, o Ajax pedirá 45 milhões de euros por ele. Nem consideram deixá-lo sair por menos do que esse valor. O clube estaria disposto a ouvir propostas por ele, mas ele está ciente do interesse que desperta nos grandes nomes da Europa e não pretende dá-lo sem lucrar bastante.