David Alaba, o primeiro alvo do Barcelona de Laporta

Joan Laporta acaba de chegar à presidência e já parece disposto a fazer grandes mudanças no Barcelona. 'AS' revelou que uma das primeiras intenções do novo líder do clube é contratar David Alaba.

Segundo as informações do jornal espanhol, Laporta, então apenas candidato, se reuniu na semana passada com Pini Zahavi e Fali Ramadani, agentes do jogador, para sondar sua possível transferência sem custos à Catalunha.

Vale lembrar que o austríaco está livre para assinar pré-contrato com qualquer clube desde janeiro de 2021. E não é novidade que ele pretende deixar o Bayern de Munique. Seria uma contratação de alto nível e que serviria para várias posições devido à sua versatilidade.

O principal obstáculo que Laporta terá de enfrentar é a questão econômica. Alaba e seus agentes planejaram um valor nada barato para o clube que finalmente conseguir sua assinatura.

O Real Madrid, o Paris Saint-Germain e outros grandes concorrentes estariam à frente do Barcelona, mas é importante que o clube do Camp Nou volte a estar entre os gigantes do mercado para concorrer por jogadores desse nível.

Além disso, as possíveis saídas de Coutinho e Griezmann, dois jogadores que ainda possuem bom cartaz, deixaria algum espaço de manobra para o time conseguir investir por atletas como Alaba.