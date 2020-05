Alemanha começa a realizar testes de COVID-19 em seus jogadores

Fontes da DFL disseram que começarão a testar seus jogadores para o coronavírus, uma medida que afetará todos os 36 times de futebol profissional. As partidas foram adiadas em março, mas há algumas semanas a maioria dos clubes treinava com a perspectiva de retomar as partidas.

Testar os jogadores é uma condição prévia e pelo menos dois devem ser realizados para que cada jogador teste o contágio. A questão provocou alguma controvérsia, uma vez que o número de até 20.000 testes é considerado necessário para poder excluir contágios entre os jogadores da equipe técnica e o pessoal do estádio.

Na mídia alemã, afirma-se que a temporada pode recomeçar em 9 de maio, para que as nove rodadas pendentes até 30 de junho possam ser disputadas. Seriam partidas a portas fechadas, com um máximo de 300 pessoas em cada estádio.

Existe algum consenso a esse respeito, tanto nos clubes quanto na DFL. No entanto, as autoridades dos 'Länder' e o governo da chanceler Angela Merkel ainda precisam dar sinal verde.

Merkel e líderes regionais realizam uma de suas reuniões periódicas nesta quinta-feira para discutir os próximos passos a serem tomados para reviver a vida pública. A questão da Bundesliga pode, no entanto, ser suspensa até a próxima sessão.

A Alemanha é o sexto país no mundo mais afetado pela pandemia, depois dos EUA, Espanha, Itália, França e Reino Unido. Até o momento, o Instituto Robert Koch, competente no assunto na Alemanha, verificou 159.119 infecções e 6.228 mortes, enquanto o número de pacientes recuperados é de 123.500.

A Universidade Johns Hopkins, com uma atualização mais dinâmica, aumenta as infecções para 161.539 e as mortes para 6.467, o que é estimado como uma taxa de mortalidade moderada.

O governo de Merkel e os líderes regionais aplicaram medidas menos restritivas do que em outros países e foi possível aplainar a curva de crescimento da epidemia. Desde o início, foi possível praticar esportes individuais ao ar livre.

Nas últimas semanas, algumas medidas começaram a relaxar, a abertura de lojas pequenas ou médias é permitida, enquanto o setor de hospitalidade permanece totalmente paralisado.