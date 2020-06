Alemanha não punirá jogadores que protestaram contra racismo

Por fim, não haverá sanção para os quatro jogadores que demonstraram seu apoio à luta contra o racismo nos jogos da Bundesliga. A DFB decidiu não aplicar nenhumA PUNIÇÃO .

"O Comitê de Controle da Federação Alemã decidiu não agir contra Achraf Hakimi, Jadon Sancho, Weston McKennie e Marcus Thuram por seus símbolos de solidariedade com a recente morte de George Floyd e suas mensagens anti-racistas", explicou ele em comunicado.

A DFB garantiu que esta será a mesma linha que será adotada para os jogadores que, em ocasiões subsequentes, mostrarem a mesma rejeição ao racismo ou ao assassinato de Floyd.

"Alegro-me com a decisão prospectiva do órgão de supervisão da DFB e estou muito satisfeito com isso. A DFB se opõe a todas as formas de racismo, discriminação e violência e defende tolerância, abertura e diversidade: todos os valores eles também estão profundamente enraizados nos estatutos da DFB. É por isso que as ações dos jogadores têm nosso respeito e entendimento", disse Fritz Keller, presidente da Federação Alemã.

Um dos principais apoios recebidos pelos jogadores foi o da própria FIFA. "Ele entende completamente a profundidade do sentimento e das preocupações expressas por muitos jogadores de futebol à luz das circunstâncias trágicas do caso George Floyd. A aplicação das leis do jogo aprovadas pela IFAB é deixada para os organizadores das competições, que devem usar o bom senso e ter o contexto em torno dos eventos de tempos em tempos", relatou.

Weston McKennie, o primeiro jogador a se manifestar em campo, prometeu, antes da decisão da DFB, que ele continuaria usando a braçadeira pedindo justiça a George Floyd.