Aleñá recusa uma 'mega oferta' de um grande da Premier

Aleñá quer triunfar no Barcelona, isso está claro para ele. O meia não desiste mesmo tendo feito as malas na última janela de inverno com destino ao Betis por empréstimo.

O meia acredita que pode ser importante no Camp Nou. E, por isso, teria recusado uma grande oferta da Premier League, segundo informações do diário 'Sport'.

Aleñá e o Barça teriam recebido, por parte de Jorge Mendes, uma importante oferta de um clube que não teve o seu nome revelado, mas que está entre os grandes da Premier.

A oferta chegaria aos 25 milhões para o clube azulgrana entre fixo e variáveis. Além disso, o jogador receberia um salário muito superior ao que recebe atualmente.

A entidade informou Iván de la Peña, agente do jogador, sobre a oferta, e ele foi taxativo: Aleñá só pensa em triunfar como 'culé'.