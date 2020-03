Alerrandro, do Red Bull Bragantino, pede desculpas por violar quarentena

O Red Bull Bragantino publicou, neste domingo, um vídeo com um depoimento do atacante Alerrandro. O jogador se desculpou publicamente após ter sido vazada a informação de seu deslocamento para encontrar familiares em sua cidade natal.

"Fala, pessoal. Esse final de semana eu fui pra minha cidade, Lavras, e me reuni com minha família. Peço desculpas ao clube e aos torcedores. Em tempos de quarentena, ficar em casa, em isolamento, é necessário. Eu descumpri uma regra. Peço desculpas. Devemos ficar em casa para que possamos voltar às atividades normais o mais rápido possível", disse o ex do Atlético Mineiro em vídeo compartilhado pelo clube.

O clube ainda ressaltou pelas redes sociais "que é de extrema importância ficar em casa" e lembrou que "passamos por um momento de muita gravidade no mundo e, caso cada um faça a sua parte, voltaremos à normalidade em breve".