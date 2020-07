Alerta na Juventus: Dybala, lesionado

A Juventus fez um jogo decisivo pela título da Serie A 2019-20 contra a Sampdoria. Em caso de vitória o 'Scudetto' fica em Turim.

Mas o título pode vir com um grande problema, já que um dos principais nomes da equipe pode perder a reta final da temporada.

Paulo Dybala ligou o alerta na Juve ao deixar o campo com dores na coxa esquerda no finalzinho do primeiro tempo. Ainda não se sabe o alcance da sua lesão.

Antes disso, Danilo também teve que deixar o campo após choque de cabeça com Gastón Ramírez. O brasileiro foi substituído preventivamente... enquanto o argentino é dúvida para o duelo de Champions.