"Alex Telles está pronto para qualquer desafio"

Alex Telles vem traçando uma bonita história no Porto e chamando a atenção de vários gigantes do continente europeu. O brasileiro de 27 anos pode ser um dos protagonistas do próximo mercado.

Uma lenda do futebol brasileiro, o ex-goleiro e atual preparador de goleiros da Seleção, Cláudio Taffarel, falou sobre a evolução do lateral em uma entrevista à 'Sport TV'

"O Telles é muito bom jogador, e todos anos está crescendo A ida para o Porto foi fundamental para o crescimento dele. Saiu muito jovem do Brasil, foi para Istambul, depois a Inter de Milão, ainda um pouco imaturo. Mas é muito sério, gosta de trabalhar, tem uma técnica muito apurada, bate muito bem as bolas paradas", disse Taffarel.

"Sempre disse que achava que precisava de melhorar muito na fase defensiva, o que é fundamental para um lateral, tem que saber marcar e não apenas cruzar bem, e ele tem crescido muito nisso. Não tenho dúvidas de que já está pronto para qualquer desafio. Tenho falado com ele e está muito feliz no Porto. Todos que vão para Portugal ficam contentes, não term por que sair", completou.

Na atual temporada, Telles marcou nove gols e deu nove assistências em 37 jogos oficiais com a camisa do Porto.