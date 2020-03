Alexandre Mattos é o novo diretor-executivo de futebol do Atlético

Alexandre Mattos foi anunciado pelo Atlético Mineiro como seu novo diretor-executivo de futebol.

Em sua carreira, também atuou como executivo de futebol no América, de 2006 a 2011. Entre 2012 e 2014, trabalhou no Cruzeiro e, no ano seguinte, transferiu-se para o Palmeiras, onde permaneceu até o ano passado.

O time paulista o demitiu após uma derrota por 3 a 1 para o Flamengo, encerrando uma gestão de cinco anos. Homem de confiança do futebol do clube desde a virada para 2015, ele contratou no atacado, acertou bastante e foi protagonista de um Palmeiras que voltou a ser relevante no mercado, mas não se poupou dos excessos.

Formado em Educação Física, Administração de Esportes e Gestão de Esportes, Mattos foi eleito por quatro anos consecutivos (entre 2013 e 2016) o Melhor Executivo de Futebol do Brasil pela Brasil Sports Market.

Como diretor de futebol, o reforço da diretoria do Galo coordenou a montagem de equipes que conquistaram quatro Campeonatos Brasileiros da Série A (2013, 2014, 2016 e 2018), uma Copa do Brasil (2015), um Campeonato Brasileiro da Série C (2009) e um Campeonato Mineiro (2014).