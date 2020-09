Morata começa a treinar com o elenco da Juventus. DUGOUT

Confira como está a preparação da Juventus para o duelo contra a Roma, válido pela segunda rodada do Campeonato Italiano de 2020/21. Alvaro Morata, recém-contratado pela equipe, já está integrado e treinando com o restante do elenco da Velha Senhora.