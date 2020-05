América pode ser declarado campeão mineiro antecipadamente

O Campeonato Mineiro poderá ser encerrado sem a disputa dos jogos que faltavam. Essa é uma possibilidade que, segundo a 'Rádio Itatiaia', é cogitada pela federação.

A reportagem da emissora aponta as alterações do pico da curva do coronavírus é um dos motivos que levariam à mudança de planos. Antes, diretores da FMF vinham se manifestando de forma otimista para a retomada da competição.

Outro segundo fator do pessimismo atual é a confirmação do resultado positivo de Covid-19 de Matheuzinho, meia do do América. O terceiro é o desmonte das equipes do interior, mais prejudicadas pela crise econômica.

O América é o líder, com 21 pontos, e seria declarado campeão caso a competição não seja retomada. Tombense, com 20, e Atlético, com 18, são segundo e terceiro colocados.

O Campeonato Mineiro parou quando ainda faltavam duas rodadas para acabar a fase de classificação.