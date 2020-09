Sem espaço no Real Madrid de Zinedine Zidane, James Rodríguez terá um novo desafio na temporada. O colombiano, que se aventurou pela Bundesliga, agora desembarca com status de ídolo no Everton, comando por seu velho conhecido Carlo Ancelotti. O italiano fez questão de exaltar a chegada de James Rodríguez, com quem já trabalhou no Real Madrid e Bayern de Munique.