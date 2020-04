Ancelotti também quer Hirving Lozano

Ancelotti suspira por Hirving Lozano há um mês, mas o treinador do Everton não é único interessado no futebol do atacante mexicano.

O West Ham e os Wolves, entre otros, também estão acompanhando de perto o Chucky, que não tem tanto espaço no ataque do Napoli, onde marcou três gols em 23 jogos oficiais.

De acordo com o 'Corriere dello Sport', o próprio Carlo Ancelotti teria se reunido com a direção do clube inglês para colocar o nome de Lozano com uma das prioridades na próxima janela.

Tudo isso sem esquecer de Allan, o meia brasileiro foi um dos homens de confiança do treinador no conjunto napolitano e a parceria poderia ser reeditada no futebol inglês.