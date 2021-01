Anfield espera por Thiago

Após ganhar uma histórica triplíce coroa com o Bayern de Munique, Thiago Alcântara decidiu mudar de ares e iniciar uma nova aventura no Liverpool.

No entanto, o início da sua trajetória no time comandado por Jürgen Klopp está sendo marcado por ausências devido a problemas de saúde, com o COVID-19 e no joelho, sendo uma verdadeira dor de cabeça para o meia.

Porém, com a entrada do novo ano, parece que as coisas começaram a melhorar, e tudo indica que o espanhal fará as ua estreia em Anfield nesse final de semana.

Até o momento, Thiago sumou apenas 285 minutos (em cinco partidas) e nenhum deles foi no lendário estádio 'red'. O que deve mudar, já que Klopp conta com espanhol nesse domingo.