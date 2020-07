Ansu Fati marcou o gol 9 mil da história do Barcelona

Ansu Fati fechou a vitória por 4 a 1 sobre o Villarreal e entrou mais uma vez na história. Em seu início de carreira com quebras de recordes, o atacante atingiu mais uma marca pelo gigante catalão.

Graças ao lance do jogador de 17 anos, o Barcelona somou um total de 9 mil gols em sua história, que começou com um lance registrado em 5 de abril de 1909. Naquela ocasião, Romà Fons marcou contra o Español de Madri pela semifinal do Campeonato Espanhol.

Vale ressaltar que Messi, com seus 630, acumula 7% dos tentos nesses 111 anos de bola na rede. César (232), e Suárez, com (194), são o segundo e o terceiro da lista, respectivamente.

Ansu Fati já havia quebrado recorde no começo da temporada ao se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Barcelona. Também é o mais jovem a ter marcado dois gols em uma partida da LaLiga.

Não para por aí. Contra a Inter de Milão, Ansu levou pouco mais de cinco minutos para marcar o gol da vitória, se tornando o atleta mais novo da história da Champions League a balançar as redes e o mais jovem a atuar na competição pelo clube catalão.