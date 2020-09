Antony estreia marcando o gol da vitória do Ajax

O ex-jogador do São Paulo balançou as redes duas vezes em amistoso contra o RKC Waalwijk. No primeiro jogo oficial com o gigante dos Países Baixos, o brasileiro de 20 anos marcou o gol que garantiu os três pontos.

Neste domingo, o Ajax derrotou o Sparta Rotterdam na primeira rodada da Eredivise, quando o jogador que custou 15,75 milhões de euros (R$ 93,5 milhões) evitou o empate em um jogo duro fora de casa.

O jogo foi dificultado aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Nicolás Tagliafico foi expulso em decisão polêmica da arbitragem após a bola tocar na mão do argentino.

Apesar da desvatagem no número de jogadores, Antony abriu o placar logo em seguida. Pelo lado direito, o camisa 39 ajeitou para o pé esquerdo e soltou o chute de fora da área. O goleiro foi atrapalhado pelo quique da bola e viu a bola entrar sem muita força.

Uma estreia com vitória fora de casa para dar mais motivação ao jovem de 20 anos, que vai confirmando as expectativas após chegar como a terceira venda mais cara da históra do São Paulo.