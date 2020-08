Após a troca Arthur-Pjanic... teremos Rakitic-Betancur?

A relação entre Barcelona e Juventus é muito boa. As duas diretorias se dão muito bem, o que facilita bastante as coisas na hora de negociar entre a 'Ciudad Condal' e Turim.

De acordo com o 'CalcioMercato', essa ponte entre Barcelona e Juventus poderia continuar aberta nesse verão. Após a troca entre Arthur e Pjanic, a citada fonte aponta para uma troca entre Rakitic e Bentancur.

O Barcelona estaria muito interessado na contratação do meia Bentancur. E, para convencer a Juve, ofereceria Rakitic, além de 30 milhões de euros.

No Camp Nou procuram um substituto para Busquets a longo prazo e acreditam que Bentancur tem tudo para triunfar com a camisa azulgrana. Resta saber se essa troca sairá do papel.