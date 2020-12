Araujo assume a responsabilidade pelo gol sofrido

O zagueiro uruguaio do Barcelona, Ronald Araujo assumiu "a responsabilidade pelo erro" que cometou no gol do Eibar, que abriu o placar no Camp Nou.

Kike García roubou a bola de Araujo, que era o último jogador da linha de defesa do Barça, partiu em velocidade e bateu na saída de Ter Stegen. Uma ação classificada pelo zagueiro como "uma cagada em uma jogada muito rápida", na qual não se deu conta que o "atacante estava tão perto".

"Jogamos muito adiantados e perder essas bolas é muito perigoso. Cometemos erros por falta de concentração", completou.

De qualquer forma, o jogador do Barça afirmou que os comandados de Koeman continuarão lutando "pela Liga" porque possuem "equipe para isso".