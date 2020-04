Arrascaeta 'recoloca' Flamengo na briga por Cavani

Edinson Cavani tem sido um dos temas mais falados no Brasil, com vários dos principais clubes de nosso país sonhando com a possibilidade de contar com o atacante – cujo contrato com o PSG está a poucos meses de acabar.

Ainda que o uruguaio tenha mercado na Europa, sendo bastante ligado a uma transferência para o Atlético de Madrid, clubes como o São Paulo não escondem o sonho de ter Cavani nos gramados brasileiros quando as atividades voltarem ao normal após a pandemia do novo coronavírus.

O Flamengo chegou a sondar o atacante de 33 anos meses atrás, mas recuou depois de ter chegado a um acordo pela renovação de Gabriel Barbosa. Mas há quem ainda sonhe em trazer Cavani para a Gávea.

Em live feita para a FlaTV, o meia-atacante Giorgian De Arrascaeta, um dos ídolos do Rubro-Negro, brincou ao dizer que, em meio às atividades da seleção uruguaia, tenta convencer Cavani e até mesmo Suárez a virem para o Flamengo.

“A gente brinca. Eles ainda estão no auge na Europa. Mas claro que qualquer um dos dois eu ficaria feliz de jogar no Mengão. O Cavani está finalizando o contrato, vou mandar uma mensagem para saber se ele quer ser feliz com a gente. Com certeza conseguimos atingir um patamar de jogadores muito qualificados”, afirmou.