Arsenal aceitaria o valor de 35 milhões por Aubameyang

O mercado de verão ainda não começou. De fato, nem se sabe quando será. Essa é mais uma consequência do COVID-19.

Antes do coronavírus entrar em cena, o Arsenal estava esfregando as mãos com Aubameyang. Várias equipes seguem a pista (a Inter está especialmente interessada) e os 'gunners' não iam dar o jogador de graça.

Mas, com a crise da saúde, nenhum clube poderá pagar grandes quantias. As contratações de mais de 100 milhões de euros são coisa de outra época.

Então, de acordo com 'The Sun', no Arsenal, eles mudaram de posição. Este jornal afirma que o clube inglês se contentaria nessa nova situação com 35 milhões de euros.

Porque, além da crise do COVID-19, deve-se lembrar que o contrato de Aubameyang com o Arsenal termina em 2021. Isso significa que, se eles não o deixarem sair no verão e o jogador não quiser renovar, ele poderá sair totalmente livre para qualquer equipe no verão do próximo ano.

O pai de Aubameyang recomendou que seu filho renovasse com os 'gunners'. Resta ver se o gabonês segue seu conselho...